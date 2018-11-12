بلدية المجاردة تغلق 3 محلات لبيع السكراب

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية المجاردة اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت عدد من المحلات التي تقوم ببيع وشراء مخلفات الحديد الرجيع ” السكراب ” .

وأسفرت الجولات عن إغلاق 3 محلات مخالفة لأشتراطات البلدية وجرى إغلاقها مباشرة .

وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية المفاجئة من خلال مراقبي البلدية لمراقبة سلامة المواد الغذائية على المنشآت الغذائية والورش والسكراب والتي ستكون على مدار الساعه .

ودعا رئيس البلدية الجميع للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن ملاحظة على رقم الطوارئ الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعه 940 .