للأمهات.. 8 أغذية لمواجهة إسهال الأطفال

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة هند الأنشاصي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ، إن الطفل معرض لعدة نوبات من الإسهال في السنة الواحدة مما يؤثر سلبًا على تغذيته.

وتابعت أن المنظمات الطبية العالمية تنصح الأمهات باستمرار تغذية الطفل بالأطعمة عالية السعرات الحرارية لمدة أسبوعين على الأقل من انقضاء نوبة الإسهال الحاد وذلك لاستدراك ما ربما يكون قد حدث من نقص للوزن، وهذا قد يتم بإضافة السيريلاك إلى الحليب أو إضافة زيت أو سمن إلى أنواع الحبوب.

واضافت أن للإسهال أسبابا كثيرة منها الإميبا والجيارديا الآثار الجانبية لبعض الادوية تلبك معوي من بعض الأطعمة نزلات البرد فيروسات مثل روتا وهوفيروس الكوليرا السلمونيلا والشيجيلا التي تسبب التيفويد.

وقدمت الانشاصي نصائح تساعد الأمهات على مواجهة إسهال الطفل :

– الإكثار من تناول الأطعمة التي لها تأثيرات مخففة لحدة الإسهال كالموز، التفاح لاحتوائها على البكتين، ونسبة عالية من البوتاسيوم، وكذلك عصير الرمان الذي يحتوى على حمض “التانيك” ذى التأثير القابض للأنسجة.

عصير الليمون.

شوربة الفول الأخضر.

شوربة الخضار المحتوية على البطاطس والجزر.

– تناول اللبن الزبادى والرايب لوجود البكتريا النافعة فيهما ونشاطها

أغذية غنية بالبروتين وسهلة الهضم والامتصاص.

– الإقلال من كمية الدهون المستعملة في الطعام لأن وجودها بكميات كبيرة قد يسبب زيادة سوء حالة الإسهال.

– إعطاء المصاب مضادات قاتلة للطفيليات إذا كان السبب طفيليات أو مضادات حيوية إذا كان السبب هو البكتيريا.