4 خطوات لاستعادة رسائل ” واتساب ” المحذوفة

واشنطن(صدى):

يسعى الكثير من مستخدمي واتساب إلى استعادة رسائل سابقة قاموا بحذفها سواء بقصد أو عن طريق الخطأ، ويسهل الحصول على تلك الرسائل إذا كانت مؤرشفة، أو تم أخذ نسخة احتياطية منها.

وحول الخطوات المتبعة لاستعادة الرسائل المحذوفة والتي ليست لها نسخة احتياطية.. الخطوة الأولى:قم بتنزيل برنامج Android Data Recovery، وتثبيته على جهاز الكمبيوتر، ومن ثم قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر بواسطة كابل USB، وانتظر حتى يتم التعرف على الهاتف تلقائياً.

بينما الخطوة الثانية:سيطلب البرنامج تفعيل إعدادات التصحيح Enable USB debugging بالجهاز قبل بدء عملية الفحص، اتبع الخطوات التي تمكنك من الدخول إلى وضع تصحيح الأخطاء: ابحث عن أيقونة الإعدادات Settings على شاشة هاتفك، واضغط عليها، اضغط على خيار حول الهاتف About Phone، اضغط على خيار Build number سبع مرات تقريباً، حتى تظهر لك رسالة “أنت في وضع المطور You are under developer mode”، ثم ارجع مرة أخرى للإعدادات Settings، وابحث عن خيارات المطور Developer options واضغط عليها، إضافة إلى تشغيل الزر الموجود أعلى الشاشة، وابحث عن خيار إعدادات التصحيح USB debugging، قم بتشغيله واضغط على خيار موافق في النافذة المنبثقة.

والخطوة الثالثة:بعد تفعيل نمط USB Debugging، وقيام البرنامج بالتعرف على هاتفك، قم حينها باختيار القسم الذي تريد عمل مسح له لاستعادة البيانات المفقودة، قم باختيار قسمي WhatsApp وWhatsApp Attachments. اضغط على زر التالي Next في الزاوية اليمنى بالأسفل.

والخطوة الرابعة:يجب أن يظهر لك هاتفك رسالة تطلب إعطاء البرنامج الصلاحية لعمل مسح لهاتفك، وتستطيع إعطاءه هذه الصلاحية من خلال الضغط على Allow أو Grant أو Authorize، وذلك وفقًا لنوع الهاتف، بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سيقوم البرنامج بعمل مسح واستعادة البيانات، قد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت، وبعد أن ينتهي البرنامج من عملية المسح ستتمكن من رؤية كل الملفات والمحادثات التي يمكن إستعادتها، وذلك من خلال الضغط على خيار “واتساب” الموجودة في يسار الشاشة، وبعد ذلك قم بتحديد ما تريد استعادته واضغط “recover”.