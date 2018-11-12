إعلامي منشق عن الإخوان يفضح تآمرهم مع عناصر أجنبية ويكشف رواتب بالدولار

طلال الضوي(صدى):

واعترف الإعلامي المنشق عن قنوات الإخوان رامي جان ، في لقاء تليفزيوني على إحدى القنوات المصرية، أن قيادات جماعة الإخوان يديرون برامج قنواتها من خلال تعليمات عناصر أجنبية داخل جروب واحد على موقع “واتس اب ” ، مؤكداً أن جهات خارجية من الدوحة والإخوان تقوم بإدارة الجروب ومن ثم القناه .

وكشف رامي عن راتبه قائلاً :” كنت أتقاضى راتب شهري ألف دولار بينما يتقاضى المذيعان محمد ناصر معتز مطر 12 ألف دولار من القناة .

وأضاف قيادات القناه كانت تطرح ” هاشتاجات” ضد مصر والدول العربية المناهضة لها وتقوم بترويجه عبر قناة الشرق الإخوانيه بهدف التخريب وإشعال الرأي العام .

وأكد ” رامي ” أنه عاش مع قيادات الإخوان في تركيا قائلاً : “أؤكد أنهم لا يعملون إلا لصالح أنفسهم ولديهم استعداد للتعاون مع ” الشيطان ” لبقاء التنظيم فى الحياة السياسية الدولية باستخدام طرق التحريض والعنف، فالإخوان تتعامل مع إسرائيل من أجل البقاء، وتتعامل مع الدول المعادية للدول العربية مثل قطر وإيران من أجل أن يبقى تمويلها مستمرا وكل ما يشغلها اسقاط الدول العربية ” .