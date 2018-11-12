” التجارة ” تعلن عن مصادرة 3780 جهاز قرصنة للقنوات الرياضية

علي القحطاني (صدى):

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار من مصادرة ما يزيد على 3780 من الأجهزة المقرصنة للإشارات التي تنقلها القنوات الرياضية ،التي يتم بيعها مخالف بالأسواق ، وذلك لحرص الحكومة السعودية على تطبيق الأنظمة المتعلقة بحقوق البث الإعلامية .

يذكر أن السلطات المختصة في السعودية قد شرعت بحملة مكثفة لتنظيف السوق من جهاز البث الذي يقوم بقرصنة القنوات الرياضية واتحاذ الإجراءات النظامية بحق البائعين، ومن المقرر أن تواصل أعمالها الرقابية على جميع منافذ البيع التي قد تصدر منها مثل هذه المخالفات.