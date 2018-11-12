إنطلاق معرض ” سكني إكسبو ” لتمكين المواطنين من تملك المسكن الأول الخميس المقبل

الرياض(صدى):

تنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات معرض ” سكني إكسبو ” الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لخدمة مستفيدي برنامج ” سكني ” خلال الفترة من 15-23 من شهر نوفمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يوميا من الساعة 4 – 10 مساءً إلى تمكين مستفيدي برنامج ” سكني ” من تيسير رحلتهم لتملك ” مسكنهم الأول ” من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.

ويتيح معرض ” سكني أكسبو ” للمستفيدين فرصة الالتقاء ” بالمستشار العقاري ” الذي أتاحته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في إطار التعرّف على احتياجات المستفيدين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول، إذ يقدّم ” المستشار ” مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على الحصول على المسكن الذي يلبي رغبات المستفيدين ويناسب قدراتهم، كما يتيح لهم فرصة الالتقاء بالمطورين وكذلك المقاولين والممولين إضافة إلى الجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على ” القرض العقاري المدعوم ” ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.

يذكر أن برنامج ” سكني ” التابع لوزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية نجح بتوفير 282000 خيار سكني وتمويلي في عامه الأول2017، كما استهدف في المرحلة الثانية للعام الجاري 2018 توفير 300000 خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، وتجاوزت الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها حتى أكثر من نصف مليون حتى الدفعة العاشرة من البرنامج منتصف أكتوبر الماضي، حيث يسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.