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التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يستضيف المدرسة الابتدائية الثانية بالجموم

التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يستضيف المدرسة الابتدائية الثانية بالجموم
نايف السالم(صدى):

استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة المدرسة الابتدائية الثانية بالجموم اليوم الأثنين 4 ربيع اول لعام 1440هـ

وذلك بهدف تنمية مهارات طالبات المدرسة في المجال الفني حيث قاموا بزيارة مركز التدريب قسم التمكين (الاسر المنتجة) لعمل دورة الطباعة على الشموع مع المدربة : جزعة العنزي والقيام بتطبيق عملي وورش عمل متنوعه في مجال الطباعه على الشموع .

ونهاية اللقاء قامت ادارة المدرسة الابتدائية الثانية بقيادة مديرة المدرسة الاستاذة منى مختار بتكريم رئيسة القسم النسائي استاذة ابتهال العامودي والمدربة جزعة العنزي ، كما عبرت عن شكرها لادارة المركز حيث انه الداعم الأكبر لشراكات المجتمعية والمساهمة في خدمة المجتمع بكافة شرائحه .


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