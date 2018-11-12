” الطلاق ” يتسبب في حرمان زوج من دعم حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

وجه أحد المواطنين تساؤل لبرنامج حساب المواطن مفاده: ” لم أستلم دعم الشهر الجاري؛ بسبب عدم إضافة زوجتي، وقد قمت بتطليق زوجتي لكني لم أقم بإخراجها من كرت العائلة ” .

وقال الحساب الرسمي لـ ” خدمة عملاء ” برنامج حساب المواطن على ” تويتر ” : ” في حال عدم إضافة الزوجة من قبل المستفيد رب الأسرة ستصبح حالة الأهلية ( غير مؤهل ) ؛ بسبب عدم توافق البيانات ” .

وأضاف: ” يجب التوجه إلى البوابة وإضافة الزوجة وتقديم اعتراض من قائمة دراسة الأهلية؛ ليتم دراسة الأهلية مرة أخرى ” .