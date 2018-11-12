جامعة الأميرة نورة تدرب أكثر من 213 موظف وموظفة من منسوبي الغذاء والدواء

محمد السعران(صدى):

اختتم مركز بناء الكفاءات بمعهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عدداً من الدورات التدريبية لموظفي وموظفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بعنوان “أساسيات الجودة الشاملة” و “أساسيات التصوير الفوتوغرافي” في الفترة من (21-28) أكتوبر 2018م، بمقر الجامعة، وبحضور أكثر من 213 موظف وموظفة من مختلف مناطق المملكة. حيث قدم الدورات نخبة من المدربين المحترفين، تناولوا فيها المهارات الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى موظف الهيئة للنهوض بمهنته في مجالي الجودة الشاملة والتصوير الفوتوغرافي.

والجدير بالذكرأن ما تميزت به الدورات هو: التزام المشاركين وحرصهم على الحضور والتفاعل كونها دورات نوعية ومهمه بالنسبة لهم، ولتُسهم في تكوين كوادر مهنية تجيد العمل باحترافية عالية.

وتأتي هذه الدورات في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء وتركز على مجالات الجودة والتصوير الفوتوغرافي، بما يسهم في بناء قدرات العاملين والعاملات لبناء وعي مهني.

الجدير بالذكر أن معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، يهتم في عمله بالجوانب التدريبية والتعليمية والخدمات الاستشارية والاجتماعية، وريادة الأعمال، والمبادرات والتنمية المستدامة.