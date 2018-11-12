” الصحة ” تصدر عقوبات صارمة بحق عيادات الأسنان المخالفة

الرياض(صدى):

بدأت وزارة الصحة، حملة توعوية على الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان، منوهة عن انطلاق الحملة الرقابية اعتبارا من ١٨ نوفمبر الجاري.

ونشرت عبر حسابها في تويتر “ إنفوجرافيك ” بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان وهي القصور في مكافحة العدوى، وعدم وجود ترخيص للعيادة أو أنه منتهي، وعمل الكوادر بدون تسجيل مهني، إضافة إلى عمل الكوادر بدون ترخيص مزاولة مهنة، وأيضا تجاوز الاختصاص .

مشيرة إلى أن العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل لمائة ألف ريال للممارس، و ١٥٠ ألف ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يذكر أن الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة ٩٣٧.

وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات ، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.