  • الإثنين 12

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ” التقاعد ” تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

” التقاعد ” تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

” التقاعد ” تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، عن فتح باب التقديم في ” برنامج عُلُو للخريجين ” المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج؛ حيث أن مدة البرنامج 12 شهرًا وينقسم إلى عدة مراحل تبدأ بمرحلة التدريب الصفي المشترك ثم ينقسم التدريب إلى مسارين هما: المسار المالي والإداري ومسار تقنية المعلومات.

ويبدأ كل مسار بتدريب صفي متخصص ثم يلي ذلك تدريب تطبيقي ” على رأس العمل ” في إحدى الشركات الكبرى داخل المملكة، ثم يختم البرنامج بمرحلة التدريب التطبيقي المتخصص في المؤسسة العامة للتقاعد.

التخصصات المطلوبة للمسار المالي والإداري:

– المحاسبة
– الإدارة المالية
– الرياضيات
– العلوم الإكتوارية
– الاقتصاد
– نظم المعلومات الإدارية
– إدارة المخاطر والتأمين
– إدارة المشاريع

التخصصات المطلوبة لمسار تقنية المعلومات:

– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– أي تخصص آخر في مجال تقنية المعلومات

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم 26 سنة لحملة البكالوريوس أو 29 سنة لحملة الماجستير.
– أن يكون متخرجاً من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم.
– أن لا يقل المعدل الدراسي عن (جيد جداً).
– إجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

المزايا أثناء التدريب:

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– مكافأة مالية شهرية.
– تأمين طبي خلال مدة البرنامج (12 شهر).
– شهادة إكمال للبرانمج.
– التأهيل لفرصة توظيف في المؤسسة العامة للتقاعد

وفي السياق نفسه، أوضحت ” التقاعد ” أن التقديم إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة: هنا اعتباراً من اليوم الأحد 1440/3/3هـ ولمدة أسبوعين.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *