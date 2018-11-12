” التقاعد ” تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، عن فتح باب التقديم في ” برنامج عُلُو للخريجين ” المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج؛ حيث أن مدة البرنامج 12 شهرًا وينقسم إلى عدة مراحل تبدأ بمرحلة التدريب الصفي المشترك ثم ينقسم التدريب إلى مسارين هما: المسار المالي والإداري ومسار تقنية المعلومات.

ويبدأ كل مسار بتدريب صفي متخصص ثم يلي ذلك تدريب تطبيقي ” على رأس العمل ” في إحدى الشركات الكبرى داخل المملكة، ثم يختم البرنامج بمرحلة التدريب التطبيقي المتخصص في المؤسسة العامة للتقاعد.

التخصصات المطلوبة للمسار المالي والإداري:

– المحاسبة

– الإدارة المالية

– الرياضيات

– العلوم الإكتوارية

– الاقتصاد

– نظم المعلومات الإدارية

– إدارة المخاطر والتأمين

– إدارة المشاريع

التخصصات المطلوبة لمسار تقنية المعلومات:

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– أي تخصص آخر في مجال تقنية المعلومات

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم 26 سنة لحملة البكالوريوس أو 29 سنة لحملة الماجستير.

– أن يكون متخرجاً من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم.

– أن لا يقل المعدل الدراسي عن (جيد جداً).

– إجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

المزايا أثناء التدريب:

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

– مكافأة مالية شهرية.

– تأمين طبي خلال مدة البرنامج (12 شهر).

– شهادة إكمال للبرانمج.

– التأهيل لفرصة توظيف في المؤسسة العامة للتقاعد

وفي السياق نفسه، أوضحت ” التقاعد ” أن التقديم إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة: هنا اعتباراً من اليوم الأحد 1440/3/3هـ ولمدة أسبوعين.