” التقاعد ” تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، عن فتح باب التقديم في ” برنامج عُلُو للخريجين ” المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج؛ حيث أن مدة البرنامج 12 شهرًا وينقسم إلى عدة مراحل تبدأ بمرحلة التدريب الصفي المشترك ثم ينقسم التدريب إلى مسارين هما: المسار المالي والإداري ومسار تقنية المعلومات.
ويبدأ كل مسار بتدريب صفي متخصص ثم يلي ذلك تدريب تطبيقي ” على رأس العمل ” في إحدى الشركات الكبرى داخل المملكة، ثم يختم البرنامج بمرحلة التدريب التطبيقي المتخصص في المؤسسة العامة للتقاعد.
التخصصات المطلوبة للمسار المالي والإداري:
– المحاسبة
– الإدارة المالية
– الرياضيات
– العلوم الإكتوارية
– الاقتصاد
– نظم المعلومات الإدارية
– إدارة المخاطر والتأمين
– إدارة المشاريع
التخصصات المطلوبة لمسار تقنية المعلومات:
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– أمن المعلومات
– أي تخصص آخر في مجال تقنية المعلومات
شروط القبول:
– أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم 26 سنة لحملة البكالوريوس أو 29 سنة لحملة الماجستير.
– أن يكون متخرجاً من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم.
– أن لا يقل المعدل الدراسي عن (جيد جداً).
– إجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
المزايا أثناء التدريب:
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
– مكافأة مالية شهرية.
– تأمين طبي خلال مدة البرنامج (12 شهر).
– شهادة إكمال للبرانمج.
– التأهيل لفرصة توظيف في المؤسسة العامة للتقاعد
وفي السياق نفسه، أوضحت ” التقاعد ” أن التقديم إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة: هنا اعتباراً من اليوم الأحد 1440/3/3هـ ولمدة أسبوعين.
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