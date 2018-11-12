تفاصيل مثيرة بشأن علاقة الأمير تشارلز بشقيقة زوجته ديانا

لندن(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن الأمير تشارلز كان على علاقة بشقيقة زوجته الأميرة ديانا ” الليدي سارة ” ، والتي اعتبرت من أغرب العلاقات النسائية في حياته.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير تشارلز، واعد الليدي سارة مكوركوديل، وعقب ذلك أظهر اهتمامًا بأختها الصغرى، الأميرة ديانا، الأمر الذي أزعج سارة كثيرًا.

وعلقت ليدي سارة على إعلان تشارلز وديانا خطبتهما، قائلة:”لقد قمت بتقديم كل منهما للآخر”، ثم تزوجت من نيل مكوركوديل، في عام 1980 ولها ثلاثة أطفال.

وارتبط الأميرة تشارلز لفترة من الوقت بالليدي ديل تايرون، التي وصفها تشارلز ذات مرة بأنها المرأة الوحيدة التي تفهمه على الإطلاق”.