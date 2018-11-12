فتاة تقتل حبيبها طعنا لرغبته في الانفصال عنها

واشنطن(صدى):

أقدمت فتاة على قتل حبيبها وهو عسكري أمريكي بمدينة ” يوكاتا ” اليابانية؛ وذلك بعد أن قرر الانفصال عنها.

وبالتطرق للتفاصيل، عثرت الشرطة على جثة العسكري الأمريكي، وتبين أن سبب الوفاة هو فقدانه كمية كبيرة من الدم، حيث اعترفت الفتاة بأنها طعنت حبيبها بعد أن قرّر الانفصال عنها، كما حاولت الانتحار بعد ارتكابها فعلته.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة كانت قد وجهت تحذيرًا إلى الفتاة؛ وذلك بعد حصول تلاسنٍ بينها وبين العسكري الأميركي وطلبت منها الابتعاد عن الرجل وتركه وشأنه.