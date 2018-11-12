الهلال الأحمر تشارك في معرض التوعية بأضرار المخدرات ” حياة جميلة بلا سموم “

محمد السعران(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة متمثلة بإدارة التوعية والاعلام وإدارة التطوع بفعاليات معرض التوعية بأضرار المخدرات تحت شعار “حياة جميلة بلا سموم” والذي تستضيفه الكلية التقنية بمحافظة جدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ، تحت برعاية ،وحضور عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبدالرحمن السريعي لمدة اربعة ايام

وأوضح مشرف التوعية والإعلام بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة “عبدالله أحمد أبوزيد ” أن الفعالية تهدف الى إيجاد بيئة خالية من المخدرات عبر نشر ثقافة الوعي من خلال الوسائل المختلفة لتعزيز القيم والمحافظة عليها.

وتضمن البرنامج الكثير من الفقرات والفعاليات، ومعرض لأضرار التدخين والمخدرات و هدفت المشاركه إلى توعية متدربي الكليه التقنيه بجده بخطورة المخدرات وإلى حماية ابنائنا وشبابنا من الخطر الداهم الزاحف بقوة نحونا وهو إدمان المخدرات وأيضاً لتقليل نسب حوادث السيارات الناتجة بسبب تعاطي السائقين المخدرات أثناء القيادة مما قد يودي بحياة الكثيرين وايضاً توعية أبنائنا المتدربين للفعاليات بخطورة التهور في القيادة و كل ما قد ينتج عنه إصابات وما قد يحدث من بعض الناس من تجمهر أثناء الحوادث وهذا يعيق ولا يليق فقد يؤخر تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين مع ما قد ينتج من بعض الفضوليين من مخالفات غير مقبولة كالنقل الخاطئ للمصاب والذي قد يضاعف الإصابة وغير ذلك من بعض السلوكيات الخاطئة مما يعيق عمل الهلال الأحمر السعودي من أداء رسالته وإسعاف المصابين والتعريف . بتطبيق “أسعفني” لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة. واستوقفت الأركان المشاركة بالمعرض الزائرين، وأبرزت تأثير التدخين على صحة الإنسان وعرضت قصصاً معبرة لأشخاص أقلعوا عن المخدرات، وأبحاث علمية كانت مفاجئة لكثير من المتدربين، كما قدمت “مكافحة المخدرات” عرضاً حياً لأنواع المخدرات وآثارها الصحية في الركن المخصص لها بالمعرض.

وشدد ممثلو الجهات الحكومية والخاصة المشاركون على أهمية مثل هذا التعاون الذي يواكب المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات بالمملكة.