بالفيديو.. المهرة البحرينية تثير الجدل لوصفها ” الشغالات ” بغير الذكيات

المنامة(صدى):

أثارت الممثلة المهرة البحرينية، موجة من الجدل والغضب؛ حيث وصفت الخادمات بأنهن غير ذكيات، مما اعتبره الكثيرون كلمات مهينة بحق كرامة العاملات المنزليات.

وقالت المهرة عبر تطبيق سناب شات: ” لو كانت الشغالة ذكية، أو تفكر شوية كان اشتغلت مهندسة أو اشتغلت أي شيء ثانٍ ” ، مضيفة أن من تشتغل خادمة ” يلزم معها إعطاء الأوامر ” .

وانهالت التعليقات عليها؛ حيث قالت إحدى المتابعات: ” المهره البحرينية لو عندها ذرة عقل، ما كان تزوجت واحد أكبر منها وتاجر مخدرات عشان سيارات وطيارة خاصة لو عندها عقل كان درست واشتغلت وصارت مهندسة وصرفت على نفسها بدون ما تحتاج تتنازل عن كرامتها وتتزوج شايب عشان فلوسه. ”

وأضافت أخرى: ” لو ظروف الشغالة ساعدتها تدرس ما كان جت تشتغل عندها وعند أمثالها عاد الله وأكبر المهرة البحرينية ع أساس فلوسها مطلعتها من شهادة الدكتوراة. ”