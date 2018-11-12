بالفيديو.. نوال الزغبي تكشف عن حلمها في سن الثمانين

بيروت(صدى):

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إن أيقونة الجمال بالنسبة إليها هي الممثلة الإيطالية صوفيا لورين، مضيفة: ” حلمي أن أصبح مثلها في سن الثمانين، وهكذا سوف أكون “.

وحول تجربتها مع الجراحات التجميلية، ردت الزغبي خلال لقائها ببرنامج ” حكايتي مع الزمان ” المذاع على شاشة تلفزيون دبي، ، قائلة: ” أنا تلوّعت ” ، كما حثت من يلجأ إلى هذه الجراحات بأن يخضع لها عند الضرورة وبالطريقة الصحيحة.

وأشارت إلى أنها تفكر في علاجات متطورة تطيل عمر الإنسان وتحارب علامات الشيخوخة، بعدما رفضت تقدّمها بالعمر وظهور علامات الكَبر على مظهرها الخارجي في المرحلة الثالثة من البرنامج، أي عند بلوغها سن الثمانين، وأعربت أنها لا تتمنّى العيش لهذا السن.

وأهدت الزغبي نجاحاتها الفنية إلى جمهورها وأولادها الذين تأثّروا بقرار انفصالها عن زوجها، متمنية أن تعوّضهم عن غياب الأب، معتبرةً أن أغنيتها ” الليالي ” شعارها في الحياة. أما شقيقها مارسيل، فأشار إلى أن مجموعة من الأغنيات تشبه نوال، أبرزها: ” اللي تمنيته ” و ” الناس العزاز “.