” البيئة ” ترفع الحظر عن استيراد بيض التفقيس والصيصان من الهند
رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته سابقاً على استيراد بيض التفقيس والصيصان من جمهورية الهند.
وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن رفع الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الوبائي الصحي البيطري في دول العالم، من خلال موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، حيث تبين عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة بجمهورية الهند خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
أموآج الروح[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 26 دقيقة
الاكتفاء الذاتي يعني أن تكون قادراً على توفير الحاجات الأساسية لك ولغيرك دون الحاجة لأي تدخل خارجي، سؤال ما الذي يمنع الدول من الاكتفاء ذاتيا وتوفير جميع احتياجاتها الاساسية من الداخل وتحت اشرافها
لماذا لا يتم انشاء مزارع شاسعه للقمح والمواشي والدواجن والخضروات والفواكة والاهتمام مخزوناتها وتوفيرها على المدى البعيد والاهم من ذلك هي مياة الشرب وغيرها من المواد لابد ان تكون تحت اشراف ورقابة صحية داخلية . الأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة وهو من اهم الاسلحة الرادعة لمؤامرات الاعداء