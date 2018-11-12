سفير المملكة لدى ألمانيا: ولي العهد شخصية بناءة وأنقذنا من أزمة اقتصادية

عادل الحربي(صدى):

تحدث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان، عن الأزمة التي وقعت مع ألمانيا.

وقال ” بن بندر ” خلال لقائه مع صحيفة ” welt ” : ” شعرنا أن لا أحد يريد أن يسمع وجهة نظرنا، نحن السعوديين نريد بناء علاقات مفتوحة وصادقة مع شركائنا، فمنذ عودتي إلى ألمانيا أجرينا محادثات جيدة للغاية مع ممثلين مختلفين للحكومة الألمانية ” .

واستكمل: ” ومن الواضح أنه يجب علينا أن نكون شركاء، فالمملكة تتغيّر حاليًا بسرعة كبيرة، ويمكن لألمانيا أن تستفيد من هذا بشكل كبير، ويجب علينا وعلى الألمان العمل معًا والعثور على مشروعات مشتركة في كلا البلدين ” .

كما تتطرق ” بن بندر ” للحديث عن الإصلاحات التي تعيشها المملكة ويقودها سمو ولي العهد، وقال: ” عندما تمّ تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب ولي العهد، كان واضحًا إذا لم نبدأ في تحويل اقتصادنا على الفور كنا سنواجه أزمة اقتصادية ” .

حيث أوضح أن ولي العهد عالج أخيرًا هذه المشكلات، كما قام بأشياءٍ كان يحلم بها الشباب هنا منذ سنوات، مضيفًا:” عُرف عن ولي العهد أنه شخصية بناءًة ومتفائلة وعقلانية وهذا هو سبب تعدُّد أسئلته حول كل موضوع، ويجد إجابات جيدة مرارًا وتكرارًا؛ فهو شخصٌ عميق التفكير للغاية ” .