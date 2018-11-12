ماذا قال الملوك عن تبوك

محمود البلوي(صدى):

تحتفظ ذاكرة أهالي منطقة تبوك بالزيارات الكريمة والميمونة لملوك المملكة العربية السعودية والتي شهدت من خلالها المنطقة نهضات تنموية في جميع المجالات الحيوية.

وبرزت في تلك الزيارات إشادات الملوك بالنهضة التبوكية، حيث قال الملك فهد رحمه الله إبان زيارته للمنطقة: ” إن الذي شاهدته في مدينة تبوك من التطور السريع فاق تصوري مع أنني شاهدت العديد من المرات مدينة تبوك في التلفزيون , لكن المشاهدة عن قرب تختلف عن نقل التلفزيون , لأن التلفزيون ينقل العديد من البرامج وليس لمدينة واحدة فقط.

لقد شاهدت اليوم في منطقة تبوك العديد من المزارع وعلى الرغم من أنني أسمع عنها إلا أن ما شاهدته على الواقع يفوق الوصف من ناحية زراعة الحبوب ومختلف أنواع المحاصيل والحاجات الأخرى التي تحتاجها البلاد .

كلنا يعرف كيف كنا قبل عشرين سنة , وكيف نحن عليه الآن ولعل هذه الأمور التي أثلجت صدري …فلذلك فإن رغباتي المؤكدة لاتتوقف عن هذه الزيارة لتبوك هذه المرة”.

وقال الملك عبدالله رحمه الله إبان زيارته لها عام 1428 : “تبوك تشهد اليوم نهضة حضارية شاملة تليق بماضيها المجيد” وبنورها المشرق وسوف تكون المشاريع التنموية التي ستكون خلال الزيارة بإذن الله رافدا جديدا من روافد الرخاء والحياة الكريمة لكل مواطن في تبوك”.

يذكر بأن المنطقة تستعد لاستقبال سابع ملوك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد غد الأربعاء.