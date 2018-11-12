هيغواين يعتذر بعد إهداراه ركلة جزاء في الدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

اعترف غونزالو هيغواين، مهاجم ميلان بخطأه الفادح تجاه فريقه بعدما تسبب في إهدار ركلة جزاء بالشوط الأول ، في مباراة قمّة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي..

وقدم هيغواين اعتذاره لجمهوره وفريقه بعد حصوله على إنذار نتيجة التحام مع المدافع المغربي المهدي بنعطية لينال “هيغواين” بطاقة صفراء أخرى للاحتجاج وطرد فورًا في الدقيقة الـ .83

وأضاف: ” أتحمل مسؤولية ما حدث بالتأكيد وأتمنى ألا يتكرر ثانية. حدث هذا عند تأخرنا في النتيجة وبعد إهداري ركلة جزاء، ونحن بشر ولسنا مثل الروبوت لكن لا أريد تبرير تصرفاتي “.

وأعار يوفنتوس هيغواين إلى ميلان، لمدة عام واحد مع وجود خيار للشراء، في أغسطس الماضي بعد ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد .

ووجَّه اللاعب الشكر لزملائه السابقين في يوفنتوس لدعمه قائلاً : ” علاقتي رائعة بهم وكان من الجيد أن يحاولوا تهدئتي ويعرفون جيدًا ما يشعر به اللاعبون ولا يسعني سوى الاعتذار ” .