الكشف عن ​أحدث نسخ هيونداي فيلوستر بقوة 350 حصان

سول (صدى):

تستعد هيونداي فيلوستر N TCR لكي تكون جزء من برنامج هيونداي السباقي للمشترين وهي سيارة مصممة للحلبات بسعر قياسي يبدأ من 153.055 ألف دولار وهو أغلى بثمانية مرات من النسخة القياسية من فيلوستر وسعر النسخة السباقية يماثل سعر بورشة 911 GT3.

ورغم أن السيارة باهظة الثمن فهي في النهاية نسخة شديدة الخصوصية صنعت بواسطة هيونداي موتورسبورت في ألمانيا وتتشارك 85% من مكوناتها مع i30 N TCR مثل المحرك بشاحن توربيني سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 350 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر وناقل حركة متتابع من 6 سرعات يرسل القوة للعجلات الأمامية للسيارة.

وبجانب المحرك القوي, فالسيارة تأتي بألواح جسم مركبة وقفص حماية وتعليق مخصص للحلبات السباقية وممتصات صدمات قابلة للتعديل وعجلات سباقية خفيفة ومكابح أكبر في الحجم مع اقراص أمامية 15 بوصة مع مكابس بريميو.

وستنافس السيارة في بطولة IMSA Michelin Pilot Challenge وBlancpain GT World Challenge كما سيبدأ تسليم السيارة للمشترين في مارس المقبل .