” الأخضر ” يدخل معسكر ” الخبر ” تأهبا لكأس آسيا

نواف السالم(صدى):

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لدخول معسكر مدينة الخبر اليوم تنفيذاً للبرنامج الموضوع استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات ينايرا لمقبل .

ومن المقرر أن يقود الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني، وجهازه المعاون، تدريبات الأخضر اليومية على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، قبل أن يواجه منتخب اليمن في مباراة ودية تقام يوم الجمعة المقبل .

كما يتعين على المنتخب السفر إلى الأردن لمواجهة المنتخب الأردني في لقاء ودي يقام يوم 20 نوفمبر الجاري على استاد الملك عبدالله الثاني .