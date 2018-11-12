أرامكو تتعاون مع أدنوك للتوسع في قطاع الغاز وتكشف حقيقة صفقة ” سابك “

عادل الحربي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أن الشركة وقعت بالفعل اتفاقية تعاون مع شركة ادنوك الاماراتية لتعزيز وتطوير فرص الاستكشاف في قطاع الغاز.

وأوضح الناصر أن الشركتين تسعيان لبحث مزيد من التطوير فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي والغاز المسال، مشيرا في الوقت نفسه الى انه يطمح في أن تكتمل جهود ارامكو في دعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بتوقيع اتفاقية مماثلة مع شركة نوفاتك الروسية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق قريب، نفى الناصر ما تردد عن رغبة ارامكو في شراء حصة أقلية في شركة سابك، موضحا ان النية موجودة بالفعل للاستثمار في الشركة ولكن من خلال “الاستحواذ” على حصة صندوق الاستثمار.