بالصور.. فنانة تشكيلية تهدي أمير مكة لوحة ” تواقيع سعودية ” التي طافت العالم

نايف السالم(صدى):

أشرفت المبتعثة مريم العيسى على مبادرة اسمها ” تواقيع سعودية ” قبل نحو 50 يوما، حيث إن هذه المبادرة مسجلة في بريطانيا كمنظمة غير ربحية تختص بنشر الفن السعودي وفقاً للقائمين عليها.

كما أن الدافع وراء تأسيسها الاحتياج لمنصة فنية يتم من خلالها إبراز صورة تعريفية للوطن أمام المجتمع البريطاني، وتمثيل المملكة في المحافل الفنية، وإحياء الأيام الوطنية، وتضم المجموعة نخبة من المحترفين السينمائيين والفوتوغرافيين والفنانين التشكيليين، وأعمالا تبرز الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية للمملكة.

وحصلت مبادرة تواقيع سعودية على جائزة معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال عن فئة المبادرات الإبداعية للمبتعثين في مجال الاعتدال.

وكرمت الدكتورة الفنانة التشكيلية مريم العيسى، في الحفل الذي احتضنته قاعة الملك فيصل بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

و أهدته مجموعة تواقيع سعودية وهي إحدى اللوحات التي طافت عدداً من المعارض في بريطانيا، وعادت لأرض الوطن.

ومن ضمن الأهداف العامة لـتواقيع سعودية هي إيجاد منصة فنية بالخارج تعمل على استقطاب الفنانين السعوديين ونشر كل ما هو فني يبرز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية من خلال عمل مجموعة معارض متنقلة بالاتفاق مع الأندية الطلابية والجمعيات السعودية في الجامعات والمؤسسات البريطانية.