بالفيديو.. مطاردة قائد شاحنة وإيقافه بالقوة لاصطدامه بعدة مركبات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مطاردة لقائد شاحنة في الدائري الشمالي بالرياض؛ حيث اصطدم بمجموعة من المركبات.

وأوضح الفيديو، سائق الشاحنة وهو يصطدم بعدة مركبات مسببًا عدد من الإصابات؛ فيما تم إيقافه بالقوة عند مخرج ٤ بواسطة سائقين آخرين.