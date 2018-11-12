بالفيديو.. مطاردة قائد شاحنة وإيقافه بالقوة لاصطدامه بعدة مركبات بالرياض
أظهر مقطع فيديو، مطاردة لقائد شاحنة في الدائري الشمالي بالرياض؛ حيث اصطدم بمجموعة من المركبات.
وأوضح الفيديو، سائق الشاحنة وهو يصطدم بعدة مركبات مسببًا عدد من الإصابات؛ فيما تم إيقافه بالقوة عند مخرج ٤ بواسطة سائقين آخرين.
جراح[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 38 دقيقة
ياويلهم اللي وقفوه بالقوه فوق تصليح السياره مخالفة المفروض يخلونه عشان يدعم اكثر يابلادي واصلي
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 25 دقيقة
وايت مجاري….
اكيد اسيوبي بالنهار شفط مجاري وبالليل أوفر تايم بمصنع الخمر المعتق بماء المجاري..