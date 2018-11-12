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إعلان المرشحين لوظائف المحاضرين ومدرسي اللغات بجامعة الجوف

إعلان المرشحين لوظائف المحاضرين ومدرسي اللغات بجامعة الجوف
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الجوف عن أسماء المرشحات والمرشحين مبدئيًا لدخول المقابلة الشخصية لوظيفة ” محاضر ” ووظيفة ” مدرس لغة ” وهو الإعلان الذي نُشر مطلع العام الجاري.

ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات لمراجعة الكليات؛ لإجراء المقابلة الشخصية يوم الإثنين الموافق 18/ 3 / 1440هـ، مع إحضار أصول الأوراق المرفقة للمطابقة.

وفي حال كان المرشح لـ ” وظيفة محاضر ” على رأس الدراسة خارج المملكة، فيمكن التواصل مع الوكالة على الإيميل” [email protected] ” .

وأشارت الجامعة أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات الاستعلام عن ترشيحهم من خلال الرابط التالي: هنا وهو الرابط ذاته الذي يمكن للمستبعَدين من خلاله معرفة سبب الاستبعاد.


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