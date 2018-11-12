لربات البيوت.. نصائح هامة لتسوق آمن لمنتجاتك الغذائية

أميرة خالد(صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، عدد من النصائح للسيدات لمساعدتهن أثناء شراء المنتجات الغذائية ، مٌحذره من الإقبال على شراء المنتجات المعلبة التي تكون منتفخة أو منزوعة الغلاف أو تلك التي يكون غلافها مثقوباً أو المعلبات الصدئة أو المفتوحة، كما يجب التأكد من تاريخ الصلاحية.

ومن أهم النصائح التي وجهتها الهيئة للسيدات وخاصة ربات المنازل :

– ضرورة شراء الأطعمة المبردة ، بعد التأكد من تاريخ صلاحية الحليب والألبان، والتأكد من نظافة البيض وخلوه من التصدعات .

– وعند شراء الأطعمة المجمدة شددت الهيئة على ضرورة تجنب تلك الأطعمة إذا كان التغليف تالفاً، أو كانت تحتوي طبقات من الثلج داخل المغلف .

– وعند شراء المعجنات والمخبوزات تنصح الهيئة بضرورة التأكد من عدم وجود علامات التعفن، والتأكد من تاريخ الصلاحية .

– أما بالنسبة إلى الخضراوات والفواكه، حثت الهيئة على التأكد من عدم وجود كدمات أو فطريات أو حشرات، كما دعت للتأكد من نظافتها وأن رائحتها طبيعية .