اتحاد الكرة ينظم مسابقة جماهيرية لنقل أساليب التشجيع الأوروبية لأندية المملكة
دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم جماهير الاندية بمختلف انتماءاتها للمشاركة في التجربة الجديدة التي يطرحها الاتحاد لمحاكاة أساليب التشجيع الاوروبية ونقلها للملاعب السعودية خلال الفترة المقبلة.
وطرح اتحاد الكرة استفتاءا للجماهير خيرهم فيه بين الاندية الاوروبية الكبرى التي يأملون أن يحاكوا أسلوب جماهيرها في التشجيع، من بين اندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.
ولن يتوقف الاتحاد عند نتيجة الاستفتاء فحسب، بل أعلن أنه سيختار مجموعة من جماهير الاندية السعودية للسفر الى دولة الفريق الفائز فب الاستفتاء لقضاء فترة معايشة يطلعون فيها على طرق التشجيع المتبعة لدى تلك الجماهير.
جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن مسابقة بين الجماهير لاختيار مجموعة منهم للفوز بتذاكر مباريات المنتخب لتشجيعه في كأس اسيا المقبلة المقرر اقامتها في الامارات الشهر المقبل.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 1 ساعة
كل شئ حلو التشجيع الاهازيج الغنائية الطربية لتحفيز لاعبيه كرة القدم لاداء الافضل لاكن اعيب شئ واحد اثناء الخسارة او ارتكاب بعض الاخطاء يصب بعض الجمهور ضعاف النفوس الشتائم والالفاظ الجارحة الخادشة للحياء والبعض منهم يلقي بقوارير الماء باتجاه اللاعبين اثناء الخسارة الرياضة روح وتسامح والفوز والخسارة وارده في كل الاحوال ويوما لك ويوما عليك منتخبات واندية كبيرة عالمية يخسرون وينهزمون من منتخبات وفرق اقل منهم امكانيات مادية وفنية ولا يحصل بينهما مشاكل او شتائم خذ مثلا البرشا والريال انهزمو عدة مرات من فرق اقل منهم مستوي