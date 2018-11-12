اتحاد الكرة ينظم مسابقة جماهيرية لنقل أساليب التشجيع الأوروبية لأندية المملكة

طلال الغامدي(صدى):

دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم جماهير الاندية بمختلف انتماءاتها للمشاركة في التجربة الجديدة التي يطرحها الاتحاد لمحاكاة أساليب التشجيع الاوروبية ونقلها للملاعب السعودية خلال الفترة المقبلة.

وطرح اتحاد الكرة استفتاءا للجماهير خيرهم فيه بين الاندية الاوروبية الكبرى التي يأملون أن يحاكوا أسلوب جماهيرها في التشجيع، من بين اندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ولن يتوقف الاتحاد عند نتيجة الاستفتاء فحسب، بل أعلن أنه سيختار مجموعة من جماهير الاندية السعودية للسفر الى دولة الفريق الفائز فب الاستفتاء لقضاء فترة معايشة يطلعون فيها على طرق التشجيع المتبعة لدى تلك الجماهير.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن مسابقة بين الجماهير لاختيار مجموعة منهم للفوز بتذاكر مباريات المنتخب لتشجيعه في كأس اسيا المقبلة المقرر اقامتها في الامارات الشهر المقبل.