سترة شهيرة لمايكل جاكسون تحقق رقم بيع مرتفعا

نيويورك(صدى):

كشف مسؤولون، عن بيع سترة سوداء شهيرة ارتداها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون خلال أولى جولاته الغنائية المنفردة بسعر 298 ألف دولار أي أكثر 3 مرات من السعر الذي عرضت به في مزاد أقيم بمدينة نيويورك؛ حيث تضمن المزاد مقتنيات لأساطير في عالم الموسيقى مثل برنس ومادونا وجون لينون.

ومن جانبها، حددت دار جوليان السعر المطلوب عند 100 ألف دولار لبيع السترة التي ارتداها جاكسون خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير ” باد ” استمرت من عام 1987 حتى عام 1989؛ حيث يحمل ظهر السترة توقيعًا لا يمحى بخط يد جاكسون.

وتُعتبر السترة أحد أبرز الأزياء التي ارتداها المغني الراحل إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأحمر والأسود التي ارتداها في فيديو أغنيته ” ثريلر ” وبيعت في مزاد عام 2011 بسعر 1.8 مليون دولار.