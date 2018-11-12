بالفيديو.. أمير تبوك يقود سيارته بنفسه ويتفقد الفنادق استعدادا لزيارة الملك
استقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان سيارته الخاصة يقودها بنفسه منطلقاً إلى الفنادق والنُزل المرشحة لاستقبال ضيوف المنطقة المرافقين لخادم الحرمين الشريفين خلال زيارته -حفظه الله – المرتقبة للمنطقة .
حيث تفقد أمير منطقة تبوك الفنادق ووقف على جاهزيتها حرصاً من سموه على راحة ضيوف المنطقة .
والجدير بالذكر أن تبوك تستعد حالياً لزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة نهاية هذا الاسبوع ، وتجري الاستعدادات من الجهات الحكومية والخاصة على قدم وساق وتعمل بكل امكانياتها للظهور المشرف واستقبال يليق بهذه الزيارة التاريخية .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5386 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يعين
جراح[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 دقيقة
وكان لابس ثوب وشماغ وحاط عقال كملو الخبر ياصدى
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5024 ] نشر منذ 4 دقائق
جزاك الله خير يا سيدي