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بالفيديو.. أمير تبوك يقود سيارته بنفسه ويتفقد الفنادق استعدادا لزيارة الملك

بالفيديو.. أمير تبوك يقود سيارته بنفسه ويتفقد الفنادق استعدادا لزيارة الملك
محمود البلوي(صدى):

استقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان سيارته الخاصة يقودها بنفسه منطلقاً إلى الفنادق والنُزل المرشحة لاستقبال ضيوف المنطقة المرافقين لخادم الحرمين الشريفين خلال زيارته -حفظه الله – المرتقبة للمنطقة .

حيث تفقد أمير منطقة تبوك الفنادق ووقف على جاهزيتها حرصاً من سموه على راحة ضيوف المنطقة .

والجدير بالذكر أن تبوك تستعد حالياً لزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة نهاية هذا الاسبوع ، وتجري الاستعدادات من الجهات الحكومية والخاصة على قدم وساق وتعمل بكل امكانياتها للظهور المشرف واستقبال يليق بهذه الزيارة التاريخية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 11 دقيقة

وكان لابس ثوب وشماغ وحاط عقال كملو الخبر ياصدى

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