بالفيديو.. أمير تبوك يقود سيارته بنفسه ويتفقد الفنادق استعدادا لزيارة الملك

محمود البلوي(صدى):

استقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان سيارته الخاصة يقودها بنفسه منطلقاً إلى الفنادق والنُزل المرشحة لاستقبال ضيوف المنطقة المرافقين لخادم الحرمين الشريفين خلال زيارته -حفظه الله – المرتقبة للمنطقة .

حيث تفقد أمير منطقة تبوك الفنادق ووقف على جاهزيتها حرصاً من سموه على راحة ضيوف المنطقة .

والجدير بالذكر أن تبوك تستعد حالياً لزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة نهاية هذا الاسبوع ، وتجري الاستعدادات من الجهات الحكومية والخاصة على قدم وساق وتعمل بكل امكانياتها للظهور المشرف واستقبال يليق بهذه الزيارة التاريخية .