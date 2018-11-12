خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية البريطاني

الرياض(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات، ومجالات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.