مهرجان منصور بن زايد للفروسية يكرم الشمري

محمد السعران(صدى):

كرم مهرجان الشيخ منصور بن زايد ال نهيان في أبو ظبي مدير ميدان الأمير سلطان للخيل العربية الأصيلة وعميد الأعلام الفروسي بالوطن العربي الزميل متعب الشمري على هامش سباق “جوهرة التاج” وسط تظاهرة رياضية كبيرة حضرها ٤٥٠ شخصية عالمية من ٩٠ دولة وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الإمارات العربية المتح تقديراً لخدمته لرياضة الفروسية محليا وعربيا ودوليا في الإعلام والعمل على إبراز الجواد العربي عبر مختلف منصات الإعلام فضلا عن بصماته في مجال التقديم والتعليق وتقديم البرامج الحوارية المهمة واستضافة شخصيات بارزة على مختلف المستويات، وعلاقاته الكبيرة في مختلف المرابط والاسطبلات والاتحاد الدولي للفروسية ومختلف اللجان المنظمة للسباقات في مختلف القارات، وإداراته حاليا لأهم ميادين السباقات وهو ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية.

واعتبر المنظمون لمهرجان منصور بن زايد أن جهود الشمري الإعلامية وكونه أشهر أعلامي عربي يبرز بطولات الفروسية في مختلف سباقاتها جديرة بالتقدير والاحتفاء والانصاف من خلال هذا التكريم الذي حضره شخصيات بارزة اشادوا بدور المحتفى به وقدرته الفائقة على خدمة الجواد العربي إعلامياً