أهلا بالقائد في تبوك الورد

بكل الحب والورد والطيبة والكرم والتباشير والبشرى والتحايا والتقدير والفخر والاعتزاز بوطننا الغالي وقيادته تستقبل منطقة تبوك ولي الأمر وقائد وطننا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله فحللتم أهلا وسهلا ومرحبا على الحب والعهد فلقد عمت الفرحة أرجاء منطقة تبوك بقيادة أميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله . فلقد أستبشرت وأزدانت تبوك الورد ومحافظاتها وشواطئها بمقدمكم الميمون .

فزيارتكم ياخادم الحرمين الشريفين لمنطقة تبوك فرحة أستبشر بها أهل المنطقة . فالزيارة كسحابة غيث سجمت وهطلت لتسقي أرض بالخير وليعم نفعها المواطنين . ففي تبوك الورد والتاريخ ونيوم والبحر الأحمر تكتمل منظومة التنمية الشاملة لكل أرجاء الوطن لتنقل الوطن إلي طموحات وتطلعات وآمال عريضة تحقق أهدافكم وأهتماماتكم بالوطن والمواطن لتسير وتستمر ملحمة التقدم والبناء والنماء والازدهار والأمن والآمان والاستقرار نحو أفاق عالية من المدنية والحضارة والعلم والثقافة وليرتقي الوطن ومواطنيه إلي هامات شامخة عالية تلامس المجد والعلياء وبمقومات وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية التي نكون بها شعب قوي متماسك ببنيان متامسك راسي كجبال طويق على مر التاريخ وبدولة عظمى لها تأثيرها العالمي في كل المجالات .

فأهلا ومرحبا بقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية فالفرحة عامة في المنطقة ومحافظاتها أملج والوجه وضباء وتيماء وحقل والبدع وقراها وهجرها .

نسأل الله أن تبقى راية وطننا خفاقة وعالية في سماء المجد والعزة ونسارع إلي التقدم والحضارة والبناء بقيادتكم الحكيمة الرشيدة وبعضدكم وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله .

فالي الأمام ياوطن الحب والأمن والآمان وفوق هام السحب .