بالصور.. انطلاق مازدا CX-5 موديل 2019 بمحرك توربيني واصدار أعلى جديد

طوكيو(صدى):

في أعقاب ظهورها في اليابان, قدمت مازدا سيارتها CX-5 موديل 2019 في معرض سياتل الدولي للسيارات. وتتوفر السيارة بمحرك سعة 2.5 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 250 حصان وعزم دوران 419 نيوتن متر ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ونظام دفع كلي.

وستأتي السيارة مزودة بنظام تحكم في توزيع عزم الدوران يجعل استجابة السيارة أفضل مع تغيير في توجيه المحرك للعجلات ويحسن من استجابة السيارة أكثر من الموديل الحالي كما يوفر مزيد من الثبات. كما تشمل التغييرات الأخرى نظام توجيه مطور وتعليق معدل يوفر راحة أكبر في الركوب.

ومن حيث الراحة تأتي اصدارات Signature الجديدة بوحي الاصدار الأعلى من السيارة ولهذا زود هذا الاصدار بفرش جلدي نابا بني كاتورا ولمسات من الخسب ولمسات ساتان كرومية مع مقاعد أمامية بنظام التبريد والتدفئة ومقاعد خلفية بنظام التدفئة وعجلة قيادة بخاصية التدفئة مع تطريز مميز مع شاشة مستقلة للسائق واضاءة داخلية LED ونظام صوتي Bose مع 10 سماعات وشاشة رصد 360 درجة مع حساسات ركن خلفية .

كما حصلت النسخة الأساسية من السيارة على نظام ترفيهي قياسي بمشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو كما سيتوفر للسيارة نظام تبريد للمقاعد الامامية واشتراك في SiriusXM Traffic وTravel Link.

وستبدأ مبيعات السيارة في الخريف الجاري ولم يحدد سعرها بعد.