فرنسا تصفع أردوغان وتكذبه في تصريح التسجيلات المتعلقة بخاشقجي
فند وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين مزاعم الرئيس التركي اردوغان، مؤكداً إن فرنسا ليس بحوزتها تسجيلات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال رداً على تصريحات أردوغان التي قال فيها أمس أنه تم تسليم تسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا حول قضية خاشقجي، إن الأمر ليس كذلك على حد علمه، ولم نستلم شيئاً، وإذا كان لدى الرئيس التركي معلومات لإعطائنا، فيجب أن يعطينا إياها.
وردًا على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب بيّن لو دريان “ يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف ”.
ويُعدّ هذا أول موقف من نوعه يؤكد ما ذهب إليه محللون على نطاق واسع من أن أردوغان يسعى لتوظيف قضية خاشقجي للإساءة للسعودية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5386 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطينا خيركم ويكفينا شركم
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب مقاطعة تركيا بكل الأشكال , هذه العقوبات الاقتصادية التي يجب أن تتم , و نداء لكل مستثمر في تركيا و لكل سائح و لكل مالك عقار , قاطعوهم قاطعوهم قاطعوهم فهذا أقل ما يجب عمله لهذا الوطن العظيم
تباً لك يا أردوغان و تباً لقطر و لهذه الحكومات العفنه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5024 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله المستعان
اللهم اكفنا شرهم وجعل كيدهم في نحورهم
اللهم احفظ السعودية قيادة وشعبا يارب العالمين
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 43 دقيقة
اهم شي أمريكا وش قالت عن التسجيلات
qlq[ عدد التعليقات: 4251 ] نشر منذ 36 دقيقة
…
التكرنجي
نشب مع شريفة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5024 ] نشر منذ 23 دقيقة
عزيزي المحترم عبدالمحسن حفظك الله ورعاك
عفوا اسمح لي ان اخالفك الرأي وان كنت احسن الظن فيك وقدر حماسك
ولكن ربما خانك التعبير او اخذك الحماس الذي يفتقد الحكمه دون النظر الشرعي
والتروي سدي الكريم لا ينبغي مقاطعة اي دوله تجاريا او اقتصاديا الخ
والدعوة لذلك علانية
إلا بأمر واذن من مسبق ولي امرنا ايدهـ الله
وغير ذلك يعد تجاوز وتعدي ومخالفة ع حق ولي امرنا
هو صاحب الراي والمصالح والمنافع والضرر وفقك الله