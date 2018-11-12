فرنسا تصفع أردوغان وتكذبه في تصريح التسجيلات المتعلقة بخاشقجي

باريس(صدى):

فند وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين مزاعم الرئيس التركي اردوغان، مؤكداً إن فرنسا ليس بحوزتها تسجيلات تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال رداً على تصريحات أردوغان التي قال فيها أمس أنه تم تسليم تسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا حول قضية خاشقجي، إن الأمر ليس كذلك على حد علمه، ولم نستلم شيئاً، وإذا كان لدى الرئيس التركي معلومات لإعطائنا، فيجب أن يعطينا إياها.

وردًا على سؤال عما إذا كان أردوغان يكذب بيّن لو دريان “ يعني هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف ”.

ويُعدّ هذا أول موقف من نوعه يؤكد ما ذهب إليه محللون على نطاق واسع من أن أردوغان يسعى لتوظيف قضية خاشقجي للإساءة للسعودية.