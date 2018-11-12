افتتاح مؤتمر الكيمياء الدولي السابع بجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أفتتح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر صباح اليوم الاثنين الموافق 4/3/1440هـ مؤتمر الكيمياء الدولي السابع والمقام بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 4-6 /3/1440هـ .

وحضر حفل الافتتاح وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمشاركين في المؤتمر من الخبراء وعلماء الكيمياء .

وبدء حفل الافتتاح بالقران الكريم ثم القى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور زيد العثمان كلمة قال فيها أن محاور هذا المؤتمر متوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهدافها المتركزة حول تحسين جودة المياه ومعالجة مياه الصرف، والاهتمام بالطاقة النظيفة، و تحسين الظروف البيئية. وتأتي الكيمياء وتطبيقاتها ركيزة أساسية وهامة في تحقيق هذه الاهداف. حيث ستشمل حلقات النقاش تطورات الابحاث في المواد الكيميائية وخواصها وتطبيقاتها في مجالات تحلية المياه ومياه الصرف، وكذلك التطبيقات البيئية وفي مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. بالإضافة الى دور الكيمياء في مجال تحسين توصيل الدواء والتطبيقات الطبية وكذلك تطبيقات النانو . وسيتم تركيز الجهود والمناقشات على الاتجاهات العلمية الجديدة والحديثة في علم الكيمياء من خلال تقديم عدد من المحاضرات المتخصصة بالإضافة الى معرض علمي للملصقات ،وتم تنظيم 7 ورش عمل متخصصه على هامش المؤتمر، تتناول جميعها مواضيع كيميائية حيوية ومؤثرة. ويستضيف المؤتمر متحدثين عالميين ومحليين من الناشطين بحثيا وعلميا في مجال الكيمياء.

بعد ذلك القى معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر كلمة رحب فيها بالحضور وقال انه يشرفني افتتاح المؤتمر نيابة عن سمو أمير منطقة الرياض والذي يأتي في توقيت مهم يخدم توجه المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد المعرفة ونحو الاقتصاد متنوع المصادر .

بفضل من الله ثم بالدعم الكبير من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله للجامعات وعلى وجه الخصوص جامعة الملك سعود يتصاعد اليوم دور الجامعات السعودية في توجيه البحث العلمي نحو التركيز على بحوث التنمية وتوجيهها نحو اقتصاد المعرفة وهذا التوجه يستلزم الاعتماد على البحث العلمي الجاد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول بخطى ثابتة نحو الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات والابتكار والاختراع لتكتمل منظومة البحث العلمي ، ولقد سعت الجامعة الى الاهتمام بالبحث العلمي بجانبيه الأساسي والتطبيقي . والجمعية الكيميائية التي تنظم هذا المؤتمر لها دور ايجابي في تحقيق تطلعات الجامعة جنبا الى جنب مع الجمعيات العلمية الأخرى في دعم البحوث وخدمة المجتمع وتطوير الموارد البشرية المناسبة لسوق العمل فقد أقامت الجمعية أكثر من 150 فعالية خلال دورة مجلسها الحالي بالإضافة الى اصدار ثلاثة مجلات ثقافية ومجلتين علميتين كما حصلت الجمعية الكيميائية على جائزة أفضل علمية خلال العام الماضي .

بعد ذلك شاهد الجميع فلما وثائقيا يحكي عن انجازات التي حققتها الجمعية الكيميائية السعودية من بداية نشأتها الى اليوم الحاضر .

بعد ذلك تم تكريم الشريك الاستراتيجي شركة سابك والشريك العلمي مدينة الملك عبالعزيز للعلوم والتقنية وتكريم المتحدثين الاساسيين .

ثم توجه معالي مديرالجامعة والحضور بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر حيث تجول الجميع داخل ارجاء المعرض .