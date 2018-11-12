” موراتا ” عن هازارد: إيقافه هو الأصعب بالعالم

نواف السالم(صدى):

أثنى ألفارو موراتا مهاجم نادي تشيلسي الحالي، على رفيقه في صفوف الفريق ايدين هازارد، حيث أشار إلى أنه من الصعب إيقافه في الوقت الحالي.

وقال ” موراتا ” : ” هازارد واحد من أفضل اللاعبين عندما يكون جاهزًا، ربما يكون إيقافه أصعب شيء في العالم ” .

وأضاف: ” هو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليًا، نحن سعداء للغاية بتواجده معنا ونأمل أن يبقى لفترة أطول، ونحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدينا ، لكننا نحتاج إلى دعم الجماهير، أعتقد أننا يمكن أن ننافس على اللقب هذا الموسم ” .