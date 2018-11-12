مساعد رئيس لجنة الحكام: الاستغناء عن الحكام الأجانب في الدوري ” غير وارد “

نواف السالم(صدى):

قال خليل جلال مساعد رئيس لجنة الحكام التابعة لاتحاد كرة القدم إن الاستغناء عن الحكام الأجانب في إدارة مباريات المنافسات الرياضية ليس وارداً الآن لعدم جاهزية الحكم السعودي في الفترة الحالية.

ولفت جلال إلى عدم إمكانية تحديد موعد لعودتهم في الوقت لحالي لوجود خطط زمنية يعملون عليها تتطلب وقتا.

وأكد جلال أن الثقة في الحكم السعودي موجودة، وأنه قادر على فرض نفسه مستشهدا بمشاركة الحكام السعوديين في بطولات آسيوية وعالمية وتكليفهم في إدارة مباريات دولية ونهائية.

وأشار مساعد رئيس لجنة الحكام إلى أن تواجد الحكم الأجنبي لإدارة المنافسات الرياضية ليس له علاقة في الحكام السعوديين الذين نتطلع إلى أخذ فرصتهم في أقرب وقت، موضحا أنهم في انتظار التعاقد مع رئيس للجنة الحكام لوضع منهجية واستراتيجية تخدمان تطور التحكيم السعودي، منوهاً إلى استهدافهم في اللجنة 25 حكم ساحة و40 حكما مساعدا ببرامج وورش عمل لتطوير أدائهم وتقييم الناحية الفنية والبدنية لهم.