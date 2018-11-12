الدفاع المدني بالرياض: البدء بحصر أضرار الأمطار على المساكن والسيارات

علي القحطاني (صدى):

صرح مصدر بالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، بأن لجنة حصر الأضرار التي نجمت عن الأمطار التي ضربت العاصمة الرياض، خلال اليومين الماضيين، بدأت بحصر الأضرار التي لحقت بالمساكن والسيارات.

وأوضح أن اللجنة التي كونت وفقًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، بدأت أعمالها في استقبال المتضررين، بالتزامن مع عملية فرز وتصنيف الأضرار.

وفي ذات السياق، أبان عادل العيسى، المتحدث الرسمي لشركات التأمين، أن هناك مطالبات تم تقديمها لشركات التأمين نتيجة الأضرار التي لحقت بالمركبات عقب هطول الأمطار.

وعن آلية التعويض والمدد، ذكر ” العيسى ” أنها مشابهة لأي مطالبة يتم تقديمها على شركات التأمين، مشيرًا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار نوعية الضرر وأثره على المدى الزمني إذا كانت الأضرار كبيرة؛ وهو الأمر الذي يستدعي فترة أطول للإصلاح أو احتساب المركبة كخسارة كلية.