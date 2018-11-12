” الروقي ” يغرد : ” كارينيو ” ضحية الهلال ولا يستحق الإقالة

ماجد محمد(صدى):

أثارت تغريدة جديدة للكاتب الصحافي ” فهد الروقي ” على موقع ” تويتر ” الجدل بين جماهير الساحرة لمستديرة حيث أكد أن انتصارات الهلال وفشل النصر في مناهضته هو السبب الرئيسي لإقالة المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو.

واعتبر ” الروقي ” أن كارينيو لا يستحق الإقالة قائلاً : ” مدرب خاض فريقه معه 11 مباراة، فاز في 8، تعادل مباراة واحدة، وخسر مباراتين فقط.. كيف يقال وهذه النتائج قد تجعله متصدرًا لو لم يكن هناك فريقا متفردًا تمت المقارنة به ” .

وقال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كارينيو ضحية الهلال حيث جاءت إقالته مبكرًا وليس السبب سوء النتائج أو ضعف المستوى بل البحث عن مقارعة الهلال فنيا ، مضيفاً ” إقالة ” كارينيو ” براءة ” لغيرها .