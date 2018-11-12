” الروقي ” يغرد : ” كارينيو ” ضحية الهلال ولا يستحق الإقالة
أثارت تغريدة جديدة للكاتب الصحافي ” فهد الروقي ” على موقع ” تويتر ” الجدل بين جماهير الساحرة لمستديرة حيث أكد أن انتصارات الهلال وفشل النصر في مناهضته هو السبب الرئيسي لإقالة المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو.
واعتبر ” الروقي ” أن كارينيو لا يستحق الإقالة قائلاً : ” مدرب خاض فريقه معه 11 مباراة، فاز في 8، تعادل مباراة واحدة، وخسر مباراتين فقط.. كيف يقال وهذه النتائج قد تجعله متصدرًا لو لم يكن هناك فريقا متفردًا تمت المقارنة به ” .
وقال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كارينيو ضحية الهلال حيث جاءت إقالته مبكرًا وليس السبب سوء النتائج أو ضعف المستوى بل البحث عن مقارعة الهلال فنيا ، مضيفاً ” إقالة ” كارينيو ” براءة ” لغيرها .
kkkk[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 54 دقيقة
مساكين وين يمشون عوجا امورهم الله يسلط عليهم اكثر واكثر نادي الظلم والطغيان
ابونايف[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 35 دقيقة
KKKK
باين العالمي جايب لك حاله نفسيه والدليل تعليقك الهجومي الغير مبرر
سبحان الله الطيور على اشكالها تقع انت والطعس الروقي
ابو غالب[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 14 دقيقة
فكرتني ياروقي بمدرب الهلال والاتحاد السابق ريمون دياز كلما فشل وانهزم الاتحاد اصبح دياز شماعة لخسارة الاتحاد رحل دياز عن الاتحاد والوضع اسواء مما كان سابقا رغم ان المدرب الجديد يعتبر من افضل مدربين العالم والوضع لم يتغير مازال في المركز الاخير واحتمال كبير يهبط للاولي والوحدويين يتمنون ذلك لانهم يعرفون ان الاتحاد كان سبب في هبوطهم للاولي قبل عدة ساعات