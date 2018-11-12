” ساما ” تحذر من عقوبة تعثر سداد القروض وتنصح بهذه الخطوات

علي القحطاني (صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، من تهاون العملاء بشأن سداد أقساط القروض مما يقودهم إلى التعثر حيث يخضع المتعثر لعقوبات مختلفة تبعاً لظروفه ووفقاً للشروط والأحكام .

وأبانت ” ساما ” أن المتعثر سيصعب عليه الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب ، كما تجمد حساباته وأرصدته ، أو يتم الحجز على أحد ممتلكاته إذا كنت مرهونة وفقاً للحكم الصادر ضده .

ونصحت ” ساما ” عملائها بتجنب التعثر من خلال عدم اقتراض مبلغ يزيد عن الحاجة ، والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض ، و لتأكد من توافر رصيد كافي في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط.

ونصحت ” ساما ” بإخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية، كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.

كما نبهت إلى ضرورة الإلتزام بالضوابط التي وضعتها لتنظيم العلاقة بين جهة التمويل والعميل المتعثر .