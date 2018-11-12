تشييع جثمان شهيد الواجب نايف المطيري في الزلفى

فواز المطيري(صدى):

شيعت محافظة الزلفي ظهر اليوم الاثنين الموافق ٤/٣/١٤٤٠ جثمان شهيد الواجب البطل وكيل رقيب نايف ابن ناصر بن سافر المطيري، والذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه، بالحد الجنوبي بعد صول جثمانه بطائرة لمحافظة الزلفي.

واديت صلاة الميت على جثمان الشهيد بحضور عدد من زملاءه ومديري الجهات الحكومية والعسكرية بالمنطقة ورؤساء المراكز وشيوخ القبائل بالمحافظة وجموع غفيرة من المصلين.

ونُقل لذويه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لذوي الشهيد وأقاربه الذي استشهد بميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه للدفاع عن دينه وأمن هذا الوطن.

وكان الشهيد قد أُصيب قبل أكثر من عام في قدمه إثرَ طلقة نارية تعرّض لها إبّان وجوده على الحد الجنوبي ودخوله في مواجهة مع العدو، حيث عاد إلى الميدان مرةً ثانية، ودخل في مواجهات مع العدو حتى استشهاده أمس.