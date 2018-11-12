” أرامكو ” : لا نية في المرحلة الحالية لشراء حصة أقلية في سابك

علي القحطاني(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ” أرامكو ” السعودية أمين الناصر، اليوم الاثنين، أنه لا نية في المرحلة الحالية لشراء حصة أقلية في سابك؛ لافتًا إلى أن المناقشات مازالت بخصوص الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح ” الناصر ” قائلًا: ” الحكومة السعودية ستقرر بشكل نهائي موعد الطرح الأولي عندما تكون أوضاع السوق ملائمة ” ، مضيفًا: ” مذكرة التفاهم الموقعة مع أدنوك تتعلق بفرص الغاز في الخارج. “