” أرامكو ” : لا نية في المرحلة الحالية لشراء حصة أقلية في سابك
أكد الرئيس التنفيذي لشركة ” أرامكو ” السعودية أمين الناصر، اليوم الاثنين، أنه لا نية في المرحلة الحالية لشراء حصة أقلية في سابك؛ لافتًا إلى أن المناقشات مازالت بخصوص الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح ” الناصر ” قائلًا: ” الحكومة السعودية ستقرر بشكل نهائي موعد الطرح الأولي عندما تكون أوضاع السوق ملائمة ” ، مضيفًا: ” مذكرة التفاهم الموقعة مع أدنوك تتعلق بفرص الغاز في الخارج. “
🚦🚦💄عذآب الرحيل 🚦🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 5024 ] نشر منذ 1 ساعة
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