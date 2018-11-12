سفارة المملكة بأذربيجان تُهيب المواطنين توخي الحيطة والحذر

عادل الحربي(صدى):

وجهت سفارة المملكة لدى أذربيجان، تحديزا لمواطنيها المتواجدين ، بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد من زيارة عدد من المناطق المحتلة بدون تصريح.

ونشرت السفارة عبر حسابها في ” تويتر ” : عزيزي المواطن؛ بناءً على تحذير جمهورية أذربيجان، فإنه يمنع زيارة جميع المناطق المحتلة، وهي كالتالي: قرباغ الجبلي ولاتشين وكالبجار وآغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان.. كما أهابت مَن يزورها دون تصريح ،وسوف يدرج اسمه في قائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم الأراضي الأذربيجانية اذا خالف التعليمات.