تحذير طبي: لا تتناول الطعام بعد 6 مساء

واشنطن(صدى):

حذرت جمعية طب القلب الأمريكية من تناول الوجبات في ساعات متأخرة حيث تسبب إضطرات بيولوجي ينتج عنه أمراض خطيرة كالسكري والأمراض القلبية والسرطان .

ووفقاً للعلماء فقد تم إجراء دراسة بحثية على 12.7 ألف أمريكي لاتيني تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 76 عامًا.

وتبين أن الذين تناولوا الطعام بعد الساعة السادسة مساءً ، لديهم مستويات أعلى من السكر والأنسولين في الدم ، إضافة إلى زيادة الضغط مقارنة بمن تناولوا الطعام قبل الساعة السادسة مساءً.

في الوقت نفسه، كان محبو الوجبات المتأخرة 19% أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، و23% أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، نور مكارم، فإن نمط الحياة الغير صحيح، يؤدي بدوره إلى مشاكل في عملية الهضم ويزيد من خطر الأمراض المزمنة.