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تحذير طبي: لا تتناول الطعام بعد 6 مساء

تحذير طبي: لا تتناول الطعام بعد 6 مساء
واشنطن(صدى):

حذرت جمعية طب القلب الأمريكية من تناول الوجبات في ساعات متأخرة حيث تسبب إضطرات بيولوجي ينتج عنه أمراض خطيرة كالسكري والأمراض القلبية والسرطان .

ووفقاً للعلماء فقد تم إجراء دراسة بحثية على 12.7 ألف أمريكي لاتيني تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 76 عامًا.

وتبين أن الذين تناولوا الطعام بعد الساعة السادسة مساءً ، لديهم مستويات أعلى من السكر والأنسولين في الدم ، إضافة إلى زيادة الضغط مقارنة بمن تناولوا الطعام قبل الساعة السادسة مساءً.

في الوقت نفسه، كان محبو الوجبات المتأخرة 19% أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، و23% أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، نور مكارم، فإن نمط الحياة الغير صحيح، يؤدي بدوره إلى مشاكل في عملية الهضم ويزيد من خطر الأمراض المزمنة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5024 ] نشر منذ 2 ساعتين

افضل عشاء عندي
بعد صلاة العشاء
حبه تفاحة خضراء
مع جليب خالي الدسم فقط
يوميا
رغم ان وزني خفيف ماني سمين
استيظ بفضل الله قوة حيوية نشاط ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 17 دقيقة

عيني بعينك ههههههههه

[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 1 ساعة

أمحق دراسه… شف وجه العنز وكل كوشري

[ عدد التعليقات: 5386 ] نشر منذ 1 ساعة

تعشى وتمشى-النوم بعد العشاء مباشره مرض اكيد-

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