تحذير طبي: لا تتناول الطعام بعد 6 مساء
حذرت جمعية طب القلب الأمريكية من تناول الوجبات في ساعات متأخرة حيث تسبب إضطرات بيولوجي ينتج عنه أمراض خطيرة كالسكري والأمراض القلبية والسرطان .
ووفقاً للعلماء فقد تم إجراء دراسة بحثية على 12.7 ألف أمريكي لاتيني تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 76 عامًا.
وتبين أن الذين تناولوا الطعام بعد الساعة السادسة مساءً ، لديهم مستويات أعلى من السكر والأنسولين في الدم ، إضافة إلى زيادة الضغط مقارنة بمن تناولوا الطعام قبل الساعة السادسة مساءً.
في الوقت نفسه، كان محبو الوجبات المتأخرة 19% أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، و23% أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، نور مكارم، فإن نمط الحياة الغير صحيح، يؤدي بدوره إلى مشاكل في عملية الهضم ويزيد من خطر الأمراض المزمنة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5024 ] نشر منذ 2 ساعتين
افضل عشاء عندي
بعد صلاة العشاء
حبه تفاحة خضراء
مع جليب خالي الدسم فقط
يوميا
رغم ان وزني خفيف ماني سمين
استيظ بفضل الله قوة حيوية نشاط ههههههههههههه
جراح[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 17 دقيقة
عيني بعينك ههههههههه
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 1 ساعة
أمحق دراسه… شف وجه العنز وكل كوشري
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5386 ] نشر منذ 1 ساعة
تعشى وتمشى-النوم بعد العشاء مباشره مرض اكيد-