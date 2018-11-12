اكتشفي استخدامات زبدة الشيا في التخلص من جفاف البشرة والتشققات

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

في ظل اهتمام الفتيات والسيدات بالحفاظ على بشرتهن وجمالهن ، تأتي زبدة الشيا على راس المواد الطبيعيى التي تتسم بوجود نسبة كبيرة من الفيتامينات والمرطبات، بها مما يجعلها اختيارا جيدا للحفاظ على البشرة خاصة فى الشتاء ووجود الكثير من التشققات التى يعانى منها الجلد بسبب تغيرات الجو وبرودته .

وكشف خبراء في التجميل عن ماسكات ووصفات للعناية بالجسم بزبدة الشيا ، منها :

زبدة الشيا لتشققات الكعبين

يمكنك عمل مرطب للقدم، وحمايتها من التشققات وعلاجها أيضًا فى حال حدوثها من خلال مزج زبدة الشيا ببعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، وقومى بإحضار ملعقة منها وإذابتها فى إناء بداخل ماء مغلى لتذوب دون أن تتعرض للحرارة المباشرة، ثم امزجيها ببعض القطرات من زيت الزيتون وارتدى جوراب من اللى حتى الصباح للحفاظ على الترطيب والسماح للجلد بتشربه.

زبدة الشيا لترطيب الشفاه

زبدة الشيا تحتوى على مرطبات طبيعية وناعمة مما يجعلها اختيار مناسب لترطيب الشفاه، ويمكنك عمل مرطب طبيعى بوضع ملعقة كيرة منها مع ملعقة صغيرة من العسل، أو شمع العسل واذابتهم على نار هادئة والاحتفاظ بالخليط فى علبة صغيرة نظيفة وجافة، لاستخدامه يوميًا.

زبدة الشيا للتخلص من جفاف الشعر

عمل ماسك يومى للعناية بالجسم خاصة الشعر أمر ضرورى فى الشتاء خاصة مع التعرض للتقصف الشديد وحاجته للتغذيه والترطيب، فيمكن عمل ماسك من زبدة الشيا والبن وخلطهما معًا وتوزيع هذا الماسك على الشعر من الجذور للأطراف لمنحه اللمعان والترطيب وتركه لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء جيدًا.