مقتل وإصابة 56 مسلحا في اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان

كابول(صدى):

أعلن الجيش الأفغاني في شمال البلاد، عن مقتل وإصابة 56 مسلحًا على الاقل، أثناء اشتباكات جرت مع قوات الأمن في إقليم قندوز شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء ” خاما برس ” الأفغانية عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني في شمال البلاد قوله في بيان له، إن اشتباكا اندلع بين مسلحي طالبان وقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في منطقة داشت آرتشي بقندوز، أمس الأول.

وأضاف البيان أن هناك 25 مسلحًا قتلوا أثناء الاشتباكات والغارات الجوية، التي وقعت ردًا على هجوم السبت. كما أصيب 31 مسلحًا على الأقل، من بينهم بعض قادة الجماعة المسلحة.

من ناحية أخرى، لم تحدث أي إصابات بين أفراد القوات الأفغانية أو السكان المحليين أثناء الاشتباكات، بحسب البيان.