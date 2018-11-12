فوائد صحية مذهلة للرمان.. أبرزها مقاومة السرطان والزهايمر
يعتبر عصير الرمان أو إضافة حباته إلى السلطات، أو أكله كوجبة خفيفة ستجني عدة فوائد صحية من إضافته إلى نظامك الغذائي.
كما يقي الرمان من مجموعة من الأمراض، حيث يحتوي كوب عصير الرمّان على 40 بالمائة من احتياجات الإنسان من فيتامين “سي” الذي يقوّي المناعة، ويساهم في بناء الكولاجين اللازم للبشرة.
وحول فوائد الرمان: يحتوي الرمّان على مضادات قوية للأكسدة تبلغ 3 أضعاف الموجودة في الشاي الأخضر وعصير العنب، ولذلك يحمي أكل الرمّان البشرة من التجاعيد.
كما أظهرت أدلة قدرة عصير الرمّان على الوقاية من نمو سرطان البروستاتا، إضافة إلى أنه يساعد على الوقاية من الزهايمر وضعف الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.
ويعد الرمّان مضاد قوي للالتهابات، التي تسبب الأمراض المزمنة كالسكري والقلب والقولون.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21040 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا الرمان مفيد ولذيذ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34445 ] نشر منذ 1 ساعة
😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋لذيذ
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5386 ] نشر منذ 14 دقيقة
تكفيه حلاوته وطعمه وصورته اعلاه الاكثر من رائعه