فوائد صحية مذهلة للرمان.. أبرزها مقاومة السرطان والزهايمر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر عصير الرمان أو إضافة حباته إلى السلطات، أو أكله كوجبة خفيفة ستجني عدة فوائد صحية من إضافته إلى نظامك الغذائي.

كما يقي الرمان من مجموعة من الأمراض، حيث يحتوي كوب عصير الرمّان على 40 بالمائة من احتياجات الإنسان من فيتامين “سي” الذي يقوّي المناعة، ويساهم في بناء الكولاجين اللازم للبشرة.

وحول فوائد الرمان: يحتوي الرمّان على مضادات قوية للأكسدة تبلغ 3 أضعاف الموجودة في الشاي الأخضر وعصير العنب، ولذلك يحمي أكل الرمّان البشرة من التجاعيد.

كما أظهرت أدلة قدرة عصير الرمّان على الوقاية من نمو سرطان البروستاتا، إضافة إلى أنه يساعد على الوقاية من الزهايمر وضعف الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.

ويعد الرمّان مضاد قوي للالتهابات، التي تسبب الأمراض المزمنة كالسكري والقلب والقولون.