بالفيديو.. نتيجة غير متوقعة في سباق بين G63 و اوروس و Model X و سبورت SVR

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، نتيجة سباق سرعة جمع بين كلاً من ؛ مرسيدس G63 AMG ، و لمبرجيني اوروس ، و تسلا Model X ، و رنج روفر سبورت SVR ، وأقيم بشكل قانوني على مضمار الدراج ريس .

نتيجة هذا التحدي ستكون صادمة بالنسبة للعديد من عشاق سيارات SUV عالية الأداء ، حيث انتصرت السيارة الكهربائية الأمريكية تسلا موديل اكس – Tesla Model X ، لتلحقها سيارة لمبرجيني اوروس ، والمركز الثالث كان من نصيب مرسيدس G63 AMG ، والسيارة الرابعة والأخيرة كانت رنج روفر سبورت SVR .

مرسيدس G63 AMG 2019

القلب النابض لـ سيارة مرسيدس جي 63 ايه ام جي – Mercedes G63 AMG 2019 الألمانية ، محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 577 حصان (585 حصان أوروبي PS) و 850 نيوتن.متر من عزم الدوران ، بـ قير اوتوماتيك 9 جي ترونيك من تسع سرعات ، وتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى المحددة إلكترونياً 220 كم/س ، وفي حال طلبها مع حزمة AMG Driver ترتفع السرعة القصوى إلى 240 كم/س .

سعر مرسيدس G63 AMG 2019 يبدأ من 143,800 دولار أمريكي أي ما يعادل 539,250 ريال سعودي .

القلب النابض لـ سيارة رنج روفر سبورت اس في ار – Range Rover Sport SVR 2019 البريطانية ، محرك V8 سعة 5 لترات مع سوبر تشارج يولد قوة 560 حصان و 700 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بـ قير ZF من 8 سرعات ، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية .

سعر رنج روفر سبورت SVR 2019 يبدأ من 169,650 دولار أمريكي أي ما يعادل 636,300 ريال سعودي .

لمبرجيني اوروس

القلب النابض لـ سيارة لمبرجيني اوروس – Lamborghini Urus الايطالية ، محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 650 حصان و 850 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بـ قير اوتوماتيك زد اف من 8 سرعات ، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 3.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 305 كم/س .

سعر لمبرجيني اوروس 2019 يبدأ من 233,600 دولار أمريكي أي ما يعادل 876,100 ريال سعودي .

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