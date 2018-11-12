تعليق مريم رجوي على إعدام المواطنين العرب في الأهواز

طهران(صدى):

علقت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية على إعدام المواطنين العرب في مدينة الأهواز، قائلا:”إعدام المواطنين العرب جريمة ضد الإنسانية تحت أي عنوان كان ومهما كانت ذريعته وأدينه بقوةّ “.

وقالت رجوي:” أعزّي المواطنين في الأهواز وأبناء خوزستان وعموم إيران وذوي الأشخاص الذين أعدمهم النظام باستشهاد أبناء بلدنا بمظلومية. لابد من أن يحاسب نظام الملالي المجرم على سفك الدماء هذا “.

وطالبت رجوي الأمين العام ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء عاجل وإرسال وفد لتقصي الحقائق إلى الأهواز لتقديم تقرير عن عدد دقيق للأشخاص الذين أعدمهم النظام وعن وضع السجناء والمعتقلين، داعية أبناء خوزستان وعموم البلاد، إلى دعم المواطنين العرب: ” أدعو أبناء خوزستان وعموم البلاد إلى دعم المواطنين العرب وحقوقهم المطموسة والاحتجاج على الإعدامات ” .